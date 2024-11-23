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Легендарная украинская биатлонистка рассказала о самой большой проблеме в своей карьере

Биатлон

Это мешает многим

Легендарная украинская биатлонистка рассказала о самой большой проблеме в своей карьере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Елена Билосюк (Пидгрушная) рассказала, что помешало ей в свое время выступить еще лучше, чем она смогла. Слова экс-капитана команды цитирует XSport:

"Ставила себе самые высокие цели. Всегда была в этом спорте с амбициями.

Основной проблемой в моей карьере было постоянное изменение тренеров. Тогда за 15 лет сменилось 12 наставников в сборной. Когда рассказываю это кому-то из коллег из-за границы, на меня смотрят и удивляются, как мы смогли показать эти результаты.

Это ненормальная практика – когда каждый год меняются тренеры. Почему-то в женской команде у нас была такая ситуация. Тогда мы побеждали скорее вопреки тем условиям, которые создавались" – сказала Елена.

Лучшие моменты IV зимних Юношеских Олимпийских игр с участием украинцев

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Елена Пидгрушна Елена Билосюк
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