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Мужская сборная Украины определилась с составом на первый этап Кубка мира
Решение тренерского штаба
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала спортсменов, которые выступят на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025.
В состав сильнейших по версии тренерского штаба вошли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 начинается 30 ноября в финском Контиолахти.
Напомним, что ранее Йоханес Бё
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