Женская сборная Украины определилась с составом на первый этап Кубка мира

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц назвал спортсменок, которые выступят на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025.

В состав сильнейших по версии тренерского штаба вошли Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Анна Кривонос.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 начинается 30 ноября в финском Контиолахти.