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Женская сборная Украины определилась с составом на первый этап Кубка мира

Биатлон
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Будем болеть несмотря ни на что

Женская сборная Украины определилась с составом на первый этап Кубка мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц назвал спортсменок, которые выступят на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025.

В состав сильнейших по версии тренерского штаба вошли Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Анна Кривонос.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 начинается 30 ноября в финском Контиолахти.

Напомним, что ранее Йоханес Бё рассказал, когда завершит профессиональную карьеру.

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