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Женская сборная Украины определилась с составом на первый этап Кубка мира
Будем болеть несмотря ни на что
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц назвал спортсменок, которые выступят на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025.
В состав сильнейших по версии тренерского штаба вошли Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Анна Кривонос.
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 начинается 30 ноября в финском Контиолахти.
Напомним, что ранее Йоханес Бё
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