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Стало известно, кто из украинцев выступит на первом этапе Кубка IBU
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, кто из украинских биатлонистов выступит на первом этапе Кубка IBU сезона 2024/2025 в шведском Идре.
В мужскую команду вошли Денис Насыко, Богдан Борковский, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Сергей Супрун.
Среди девушек выступят Лилия Стеблина, Надежда Белкина, Любовь Кипяченкова, Дарья Чалик, Ксения Приходько, Ирина Петренко.
Этап в Идре стартует уже через четыре дня, 28 ноября. Напомним, что ранее стало
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