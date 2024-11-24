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Стало известно, кто из украинцев выступит на первом этапе Кубка IBU

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Стало известно, кто из украинцев выступит на первом этапе Кубка IBU

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, кто из украинских биатлонистов выступит на первом этапе Кубка IBU сезона 2024/2025 в шведском Идре.

В мужскую команду вошли Денис Насыко, Богдан Борковский, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Сергей Супрун.

Среди девушек выступят Лилия Стеблина, Надежда Белкина, Любовь Кипяченкова, Дарья Чалик, Ксения Приходько, Ирина Петренко.

Этап в Идре стартует уже через четыре дня, 28 ноября. Напомним, что ранее стало известно, кто из украинок выступит на первом этапе Кубка мира.

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