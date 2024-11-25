Сборная США объявила состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

Национальная сборная США по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав : Кэмпбелл Райт, Шон Дохерти, Джейк Браун, Макс Жермен.

Женский состав : Дидра Ирвин, Келси Джоан Дикинсон, Грейс Кастонгуэй, Марджи Фрид.

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.