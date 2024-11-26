Швейцария назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

Национальная сборная Швейцарии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025.

Мужской состав : Никлас Хартверг, Себастьян Шталдер, Жереми Финелло, Йоша Буркхальтер, Гион Шталдер

Женский состав : Лена Хекки-Гросс, Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Эми Басерга, Леяа Майер

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.