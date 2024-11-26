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Швейцария назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025
Сильнейшие в строю
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Национальная сборная Швейцарии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025.
Мужской состав: Никлас Хартверг, Себастьян Шталдер, Жереми Финелло, Йоша Буркхальтер, Гион Шталдер
Женский состав: Лена Хекки-Гросс, Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Эми Басерга, Леяа Майер
Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.
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