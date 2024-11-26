Йоханнес Бё показал последние моменты подготовки к сезону 2024/2025. Видео

Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханнес Бё поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен показал последнюю тренировку перед стартом сезона 2024/2025. Соответствующий пост Йоханнес разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 начнется уже 30 ноября, а местом его проведения станет финский Контиолахти.