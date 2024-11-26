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Йоханнес Бё показал последние моменты подготовки к сезону 2024/2025. Видео
Норвежец готов побеждать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханнес Бё поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен показал последнюю тренировку перед стартом сезона 2024/2025. Соответствующий пост Йоханнес разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 начнется уже 30 ноября, а местом его проведения станет финский Контиолахти.
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