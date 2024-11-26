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Йоханнес Бё показал последние моменты подготовки к сезону 2024/2025. Видео

Биатлон
Обновлено

Норвежец готов побеждать

Йоханнес Бё показал последние моменты подготовки к сезону 2024/2025. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханнес Бё поделился со своими поклонниками новым видео. Спортсмен показал последнюю тренировку перед стартом сезона 2024/2025. Соответствующий пост Йоханнес разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 начнется уже 30 ноября, а местом его проведения станет финский Контиолахти.

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