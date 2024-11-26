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Дериземля прокомментировал участие украинских биатлонистов в Рождественской гонке-2024
Будем болеть
Фото: desna.football
Вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дериземля прокомментировал приглашение Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного поучаствовать в традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене. Его слова цитирует XSport:
"Дмитрий Пидручный и Юлия Джима – спортсмены высокого уровня и лидеры обеих сборных на данный момент. Если говорить об этой гонке – это очень особые соревнования. Хотя Рождественскую гонку представляют как большое шоу, но по личному опыту скажу, что все атлеты рассматривают ее как соревнование высочайшего уровня.
Когда я выступал там, все звезды сражались только за первое место пьедестала. Все настраивались на победу, подходили очень ответственно. Соревнования, конечно, отличаются от других тем, что проходят в закрытом пространстве. Это не очень удобно.
Но с другой стороны – там всегда огромное количество болельщиков и пожелаю каждому спортсмену почувствовать ту невероятную атмосферу. Ее мало с чем можно сравнить. То, что нас приглашают говорит о том, что наш украинский биатлон уважают в мире, с ним считаются.
Если же подытожить и дать прогноз на результат. У каждой из команд есть шанс на победу. Диме с Юлей желаю показать высокий результат в сезоне в целом и непосредственно в Рождественской гонке" – сказал Андрей.
Напомним, что ранее Йоханес Бё
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