Бельгия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

Национальная сборная Бельгии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав : Флоран Клод, Тьерри Ланжер, Сезар Бове, Марек Маккельс

Женский состав : Лотте Ли, Майя Клотенс, Ева Бувар, Рейке де Майер

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.