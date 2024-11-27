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Бельгия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

Биатлон

Маленькая, но перспективная команда

Бельгия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Бельгии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав: Флоран Клод, Тьерри Ланжер, Сезар Бове, Марек Маккельс

Женский состав: Лотте Ли, Майя Клотенс, Ева Бувар, Рейке де Майер

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.

Стало известно, кто из украинцев выступит на первом этапе Кубка IBU

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