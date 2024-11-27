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IBU не будет транслировать Кубок IBU в течение сезона 2024/2025
Совершенно идиотское решение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Международный союз биатлонистов принял решение не проводить трансляцию этапов Кубка IBU в сезоне 2024/2025. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Сухецкий.
"Фанаты биатлона, минутка неприкольной информации для вас.
IBU решили отказаться от трансляций Кубка IBU в нынешнем сезоне. Поэтому за вторым по престижности турниром в биатлоне смотреть в этом сезоне не будем. Вот так вот" – написал журналист.
О причинах такого решения пока не сообщается. Напомним, что платформа IBU – единственная, транслировавшая соревнования этого уровня.
Кубок IBU в этом сезоне стартует 28 ноября в шведском Идре. Ранее стало известно, кто из
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