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IBU не будет транслировать Кубок IBU в течение сезона 2024/2025

Биатлон
Обновлено

Совершенно идиотское решение

IBU не будет транслировать Кубок IBU в течение сезона 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов принял решение не проводить трансляцию этапов Кубка IBU в сезоне 2024/2025. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Сухецкий.

"Фанаты биатлона, минутка неприкольной информации для вас.

IBU решили отказаться от трансляций Кубка IBU в нынешнем сезоне. Поэтому за вторым по престижности турниром в биатлоне смотреть в этом сезоне не будем. Вот так вот" – написал журналист.

О причинах такого решения пока не сообщается. Напомним, что платформа IBU – единственная, транслировавшая соревнования этого уровня.

Кубок IBU в этом сезоне стартует 28 ноября в шведском Идре. Ранее стало известно, кто из украинцев выступит там.

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