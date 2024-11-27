IBU не будет транслировать Кубок IBU в течение сезона 2024/2025

Международный союз биатлонистов принял решение не проводить трансляцию этапов Кубка IBU в сезоне 2024/2025. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Сухецкий.

"Фанаты биатлона, минутка неприкольной информации для вас.

IBU решили отказаться от трансляций Кубка IBU в нынешнем сезоне. Поэтому за вторым по престижности турниром в биатлоне смотреть в этом сезоне не будем. Вот так вот" – написал журналист.

О причинах такого решения пока не сообщается. Напомним, что платформа IBU – единственная, транслировавшая соревнования этого уровня.