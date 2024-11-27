Пидручный уже прибыл в Контиолахти и готов к старту сезона. Фото

Украинский биатлонист, капитан национальной команды Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш соотечественник уже прибыл в Контиолахти, где уже 30 ноября стартует первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Бельгия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025.