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Пидручный уже прибыл в Контиолахти и готов к старту сезона. Фото
Удачи на первом этапе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист, капитан национальной команды Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш соотечественник уже прибыл в Контиолахти, где уже 30 ноября стартует первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Бельгия
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