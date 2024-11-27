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Пидручный уже прибыл в Контиолахти и готов к старту сезона. Фото

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Удачи на первом этапе

Пидручный уже прибыл в Контиолахти и готов к старту сезона. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист, капитан национальной команды Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш соотечественник уже прибыл в Контиолахти, где уже 30 ноября стартует первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный уже прибыл в Контиолахти и готов к старту сезона. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Бельгия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025.

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