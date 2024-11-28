Словакия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

Национальная сборная Словакии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав : Якуб Боргула, Дамиан Чеснек, Матей Бадан, Томаш Скленарик

Женский состав : Паулина Батовская-Фиалкова, Эмма Капустова, Зузана Ременова, Мария Ременова, Михаэла Стракова

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.