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Словакия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

Биатлон
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Лидер в составе

Словакия назвала состав на первый этап Кубка мира 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Словакии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав: Якуб Боргула, Дамиан Чеснек, Матей Бадан, Томаш Скленарик

Женский состав: Паулина Батовская-Фиалкова, Эмма Капустова, Зузана Ременова, Мария Ременова, Михаэла Стракова

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.

Стало известно, кто из украинцев выступит на первом этапе Кубка IBU

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