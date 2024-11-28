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Кубок IBU. Лесюк – лучший среди украинцев в первой гонке сезона
Официально начался сезон 2024/2025
Сегодня, 28 ноября, в шведском Идре стартовал биатлонный сезон 2024/2025. На Кубке IBU первыми спринтерскую гонку пробежали парни.
Победу на дистанции 10 километров с двумя огневыми рубежами одержал представитель Норвегии Сверре Дален Аспенес, серебро у его соотечественника Мартина Ульдаля (+12,5), а ТОП-3 замкнул француз Антонен Гигона (+14,0).
Среди украинцев лучшим стал Тарас Лесюк, который с одним промахом и медленным ходом по дистанции финишировал в итоге 16-м.
Кубок IBU. Спринт. Мужчины
1. Сверре Дален Аспенес (0+1)
2. Мартин Ульдаль (0+1) +12.5
3. Антонен Гигонна (0+0) +14.0
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16. Тарас Лесюк (0+1) +1.24.8
34. Руслан Ткаленко (0+2) +2.18.6
35. Денис Насико (0+2) +2.21.7
55. Сергей Супрун (1+0) +2.57.7
69. Богдан Борковский (3+2) +3.34.5
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