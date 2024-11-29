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Сборная Украины уже провела тренировку на стадионе в Контиолахти. Фото
Удачного начала сезона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины по биатлону уже готова к старту нового сезона 2024/2025. Наши спортсмены прибыли на главную арену соревнований в городе Контиолахти (Финляндия), где уже завтра, 30 ноября, выйдут на старт первого спринта. Соответствующее фото на своей странице в Instagram разместил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.
Напомним, что ранее
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