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Сборная Украины уже провела тренировку на стадионе в Контиолахти. Фото

Биатлон
Обновлено

Удачного начала сезона

Сборная Украины уже провела тренировку на стадионе в Контиолахти. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону уже готова к старту нового сезона 2024/2025. Наши спортсмены прибыли на главную арену соревнований в городе Контиолахти (Финляндия), где уже завтра, 30 ноября, выйдут на старт первого спринта. Соответствующее фото на своей странице в Instagram разместил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.

Сборная Украины уже провела тренировку на стадионе в Контиолахти. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее прошла спринтерская гонка на этапе Кубка IBU в Идре.

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сборная Украины по биатлону
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