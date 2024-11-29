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Начинается новый биатлонный сезон, расписание первого этапа Кубка мира 2024/2025
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже завтра, 30 ноября, в финском Контиолахти начнется новый биатлонный сезон 2024/2025. Лучшие биатлонисты мира снова станут на лыжи, возьмут винтовки в руки и будут бороться за медали, глобусы и призовые.
Вашему вниманию расписание первого этапа Кубка мира 2024/2025:
30 ноября, 14:15. Одиночная смешанная эстафета
30 ноября, 16:15. Смешанная естафета
1 декабря, 14:45. Эстафета – мужчины (4х7.5 км)
1 декабря, 18:25. Эстафета - женщины (4х6 км)
3 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка – мужчины (15 км)
4 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка – женщины (12.5 км)
6 декабря, 17:20. Спринт - мужчины (10 км)
7 декабря, 18:10. Спринт - женщины (7.5 км)
8 декабря, 15:30. Масстарт – мужчины (15 км)
8 декабря, 18:10. Масстарт – женщины (12.5 км)
Напомним, что ранее украинская команда уже
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