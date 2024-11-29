Начинается новый биатлонный сезон, расписание первого этапа Кубка мира 2024/2025

Уже завтра, 30 ноября, в финском Контиолахти начнется новый биатлонный сезон 2024/2025. Лучшие биатлонисты мира снова станут на лыжи, возьмут винтовки в руки и будут бороться за медали, глобусы и призовые.

Вашему вниманию расписание первого этапа Кубка мира 2024/2025:

30 ноября, 14:15. Одиночная смешанная эстафета

30 ноября, 16:15. Смешанная естафета

1 декабря, 14:45. Эстафета – мужчины (4х7.5 км)

1 декабря, 18:25. Эстафета - женщины (4х6 км)

3 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка – мужчины (15 км)

4 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка – женщины (12.5 км)

6 декабря, 17:20. Спринт - мужчины (10 км)

7 декабря, 18:10. Спринт - женщины (7.5 км)

8 декабря, 15:30. Масстарт – мужчины (15 км)

8 декабря, 18:10. Масстарт – женщины (12.5 км)