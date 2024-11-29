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Белова назвала спортсменов, которые будут бежать смешанные эстафеты в Контиолахти

Биатлон
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Белова назвала спортсменов, которые будут бежать смешанные эстафеты в Контиолахти

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону назвала имена спортсменов, которые будут бежать смешанные эстафеты на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

Одиночную смешанную эстафету будет бежать Артем Тищенко, а Антон Дудченко и Виталий Мандзин выступят в классической смешанной эстафете.

Пока неизвестно, кто будет бежать из женского коллектива. Напомним, что первые гонки нового сезона пройдут уже завтра, 30 ноября.

Расписание первого этапа Кубка мира 2024/2025

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