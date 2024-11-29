Белова назвала спортсменов, которые будут бежать смешанные эстафеты в Контиолахти

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону назвала имена спортсменов, которые будут бежать смешанные эстафеты на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

Одиночную смешанную эстафету будет бежать Артем Тищенко, а Антон Дудченко и Виталий Мандзин выступят в классической смешанной эстафете.

Пока неизвестно, кто будет бежать из женского коллектива. Напомним, что первые гонки нового сезона пройдут уже завтра, 30 ноября.