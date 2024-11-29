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Стало известно, кто из девушек будет бежать смешанные эстафеты в Контиолахти

Биатлон
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Удачи на старте сезона

Стало известно, кто из девушек будет бежать смешанные эстафеты в Контиолахти

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 30 ноября, в финском Контиолахти стартует новый биатлонный сезон 2024/2025. Первыми гонками нового цикла станут одиночная и классическая смешанные эстафеты.

Ранее главный тренер мужской команды Надежда Белова назвала имена спортсменов, которые выступят в эстафетах. Наставник женского коллектива Николай Зоц также определился с биатлонистками на стартовые гонки.

В одиночной смешанной эстафете выступит Елена Городная, а классику будут бежать Кристина Дмитренко и Юлия Джима.

Календарь первого этапа Кубка мира 2024/2025

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