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Стало известно, кто из девушек будет бежать смешанные эстафеты в Контиолахти
Удачи на старте сезона
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Завтра, 30 ноября, в финском Контиолахти стартует новый биатлонный сезон 2024/2025. Первыми гонками нового цикла станут одиночная и классическая смешанные эстафеты.
Ранее главный тренер мужской команды Надежда Белова
В одиночной смешанной эстафете выступит Елена Городная, а классику будут бежать Кристина Дмитренко и Юлия Джима.
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