Стало известно, кто из девушек будет бежать смешанные эстафеты в Контиолахти

Завтра, 30 ноября, в финском Контиолахти стартует новый биатлонный сезон 2024/2025. Первыми гонками нового цикла станут одиночная и классическая смешанные эстафеты.

Ранее главный тренер мужской команды Надежда Белова назвала имена спортсменов, которые выступят в эстафетах. Наставник женского коллектива Николай Зоц также определился с биатлонистками на стартовые гонки.

В одиночной смешанной эстафете выступит Елена Городная, а классику будут бежать Кристина Дмитренко и Юлия Джима.