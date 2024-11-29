Николай Зоц: Городна не в худшей форме, чем спортсменки с опытом

Сборная Украины по биатлону назвала состав на первые гонки сезона Кубка мира — синглмикст и смешанную эстафету. Туда попала и 20-летняя Елена Городна.

Выбор Городной на синглмикст Кубка мира объяснил старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц.

"Сейчас она может работать на первом этапе, тестовые соревнования показали, что она не в худшей форме, чем спортсменки с опытом. У нас направление такое: при равенстве результатов будем давать дорогу молодым. Поэтому она заслуженно (попала в состав), по (результатам) контрольных стартов", — сказал тренер.

На взрослых международных стартах Городна будет бежать впервые синглмикст.

Смешанные эстафеты на Кубке мира по биатлону состоятся в субботу, 30 ноября.