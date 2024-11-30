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Бё-старший отреагировал на дисквалификацию россиянина Устюгова

Биатлон
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Совершенно верные слова

Бё-старший отреагировал на дисквалификацию россиянина Устюгова

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Тарье Бе прокомментировал решение об отмене результатов выступлений представителя страны-агрессора Евгения Устюгова.

"Это фото в 2011 году. Мой самый лучший чемпионат с 5 медалями. Несколько дней назад я получил свою шестую. Эта медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт, и приветствие для других спортсменов, которые теперь получили свою медаль, которую заслужили давно. Мы выиграли сражение.

Я уже не похож на подростка, поэтому не могу переделать фото и добавить все шесть медалей. Но я горжусь, что мне это удалось. Медали в каждой гонке чемпионата. Одно из моих величайших достижений. Спасибо.

Если вы легенда фотошопа, пожалуйста, отредактируйте картинку" – написал биатлонист на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее сборная Украины провела тренировку в Контиолахти.

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Тарьей Бе
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