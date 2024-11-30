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Кубок IBU. Лесюк – лучший среди украинцев во втором спринте Идре
Результаты гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась еще одна спринтерская гонка у мужчин.
Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержал норвежец Исак Фрей, вторая позиция у его соотечественника Йохан-Олава Ботна, а ТОП-3 замкнул Мартин Улдаль (также из Норвегии).
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Тарас Лесюк, который с 1 промахов и медленным ходом по дистанции в итоге показал 19-й результат.
Кубок IBU. Спринт. Мужчины
1. Исаак Фрей (0+0)
2. Йохан-Олав Ботн (0+1) +17.8
3. Мартин Улдаль (1+1) +33.4
...
19. Тарас Лесюк (0+1) +2.11.9
26. Богдан Борковский (1+1) +2.36.1
58. Денис Насыко (2+1) +3.46.4
64. Руслан Ткаленко (1+3) +3.59.2
82. Сергей Супрун (2+1) +5.10.1
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