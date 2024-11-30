Кубок IBU. Лесюк – лучший среди украинцев во втором спринте Идре

Сегодня, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась еще одна спринтерская гонка у мужчин.

Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержал норвежец Исак Фрей, вторая позиция у его соотечественника Йохан-Олава Ботна, а ТОП-3 замкнул Мартин Улдаль (также из Норвегии).

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Тарас Лесюк, который с 1 промахов и медленным ходом по дистанции в итоге показал 19-й результат.

Кубок IBU. Спринт. Мужчины

1. Исаак Фрей (0+0)

2. Йохан-Олав Ботн (0+1) +17.8

3. Мартин Улдаль (1+1) +33.4

...

19. Тарас Лесюк (0+1) +2.11.9

26. Богдан Борковский (1+1) +2.36.1

58. Денис Насыко (2+1) +3.46.4

64. Руслан Ткаленко (1+3) +3.59.2

82. Сергей Супрун (2+1) +5.10.1