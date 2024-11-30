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Кубок мира 2024/2025. Украина – девятая в первой гонке нового сезона
Результаты одиночной смешанной эстафеты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоялась стартовая гонка – одиночная смешанная эстафета.
Победу в забеге одержала пара из Швеции, вторая позиция у Франции, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Германии.
Что касается украинцев, Артем Тищенко и Елена Городная на своих этапах работали неплохо на огневых рубежах, но очень много проигрывали ходом по дистанции, в итоге девятое место.
Кубок мира 2024/2025. Одиночная смешанная эстафета, Контиолахти
1. Швеция (0+4)
2. Франция (0+9) +10,2
3. Германия (0+4) +10,2
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9. Украина (0+5) +1.23,4
Елена Городная (0+0; 0+2) +36,1
Артём Тищенко (0+0; 0+1) +46,6
Елена Городная (0+0; 0+2) +1.17,6
Артём Тищенко (0+0; 0+0)
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