Кубок мира 2024/2025. Украина – девятая в первой гонке нового сезона

Сегодня, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоялась стартовая гонка – одиночная смешанная эстафета.

Победу в забеге одержала пара из Швеции, вторая позиция у Франции, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Германии.

Что касается украинцев, Артем Тищенко и Елена Городная на своих этапах работали неплохо на огневых рубежах, но очень много проигрывали ходом по дистанции, в итоге девятое место.

Кубок мира 2024/2025. Одиночная смешанная эстафета, Контиолахти

1. Швеция (0+4)

2. Франция (0+9) +10,2

3. Германия (0+4) +10,2

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9. Украина (0+5) +1.23,4

Елена Городная (0+0; 0+2) +36,1

Артём Тищенко (0+0; 0+1) +46,6

Елена Городная (0+0; 0+2) +1.17,6

Артём Тищенко (0+0; 0+0)