Мандзин поделился ожиданиями от нового сезона и первых стартов

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился своими ожиданиями от нового сезона 2024/2025 и рассказал о впечатлениях от чемпионата Швеции. Его слова цитирует tribuna.com:

– Как оцените свою подготовку в межсезонье: все ли прошло хорошо, над чем больше работали?

– Подготовка к сезону прошла по плану – все, как мы ожидали, самый большой акцент делали на стрелковой форме. Я много внимания уделял работе над психологией и функциональным состоянием. Считаю, что все прошло отлично.

– Добавила ли уверенности победа на чемпионате Швеции, индивидуалка теперь ваша новая козырная дисциплина?

– Я люблю все старты и не выделяю для себя отдельных любимых дисциплин. Но эта гонка добавила уверенности в психологическом плане, потому что мы соревновались с топовыми сборными. Поэтому я очень доволен результатом. И уверен, что эта победа пойдет только на пользу.

– Какие общие ожидания от старта сезона, с каким настроением готовитесь к Контиолахти?

– Настроение – боевое. Хочется начать сезон очень удачно и продолжить на таком же уровне. Об ожиданиях трудно пока сказать. Но, конечно, хочется лучшего. Я в очень заинтересованном состоянии к этому сезону. Интересно посмотреть на свои результаты – изменились ли они или улучшились по сравнению с прошлым годом, - сказал Мандзин.