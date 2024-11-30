Дериземля: Речь идет о выживании украинского биатлона

Вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дериземля рассказал об общей ситуации в развитии популярнейшего зимнего вида спорта. Его слова цитирует sport.ua:

– Перед стартом сезона надежды всегда самые оптимистичные. Точнее, хочется желать лучшего, но нужно смотреть правде в глаза: в прошлом сезоне, будущем и нескольких ближайших речь пойдет не о победах, а о выживании нашего вида спорта в Украине.

– Это связано с войной?

– Война тоже накладывает свой отпечаток. Но главное – сейчас наша команда не имеет того кадрового потенциала, с которым можно было бы рассчитывать на успешные результаты. Процесс смены поколений длится уже не один год, но его нельзя назвать завершенным. Да, есть отдельные фигуры, которые способны показывать результаты в отдельно взятых гонках, но о стабильности, которой мы могли похвастаться еще совсем недавно, сейчас речь не идет. У нас сейчас нет ситуации, когда в мужской или женской команде было по три-четыре биатлониста хорошего уровня и к ним оставалось бы подготовить четвертого-пятого. У нас есть плеяда спортсменов, от которых мы ожидаем, что они выстрелят, но этого пока не происходит.

Потенциал молодого биатлониста проявляется в том, что он показывает прогресс в результатах в течение двух-трех лет. У нас тоже есть спортсмены, которые считались и считаются перспективными, но, к сожалению, нужно констатировать, что прогресса в выступлениях у них пока нет. Досаднее всего, что эти ребята на тренировках выкладываются сполна, работают добросовестно. Но на результатах это не отражается. Это бьет в первую очередь по психологии, - сказал Дериземля.