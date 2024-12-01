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Украина выступит в классических эстафетах Контиолахти, тренеры назвали составы команд
Будет тяжело
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоятся классические эстафетные гонки.
Тренерский штаб мужской и женской сборных назвал имена спортсменов, которые выступят в этой дисциплине. Так, по версии Надежды Беловой, у парней будут бежать Богдан Цимбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзин. Николай Зоц для эстафеты выбрал Елену Городную, Кристину Дмитренко, Александру Меркушину и Юлию Джиму.
Первыми будут стартовать мужчины в 14:45 по Киеву, а в 18:25 в гонку отправятся женщины.
Напомним, что в одиночной смешанной эстафете Украина
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