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Украина выступит в классических эстафетах Контиолахти, тренеры назвали составы команд

Биатлон
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Будет тяжело

Украина выступит в классических эстафетах Контиолахти, тренеры назвали составы команд

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоятся классические эстафетные гонки.

Тренерский штаб мужской и женской сборных назвал имена спортсменов, которые выступят в этой дисциплине. Так, по версии Надежды Беловой, у парней будут бежать Богдан Цимбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзин. Николай Зоц для эстафеты выбрал Елену Городную, Кристину Дмитренко, Александру Меркушину и Юлию Джиму.

Первыми будут стартовать мужчины в 14:45 по Киеву, а в 18:25 в гонку отправятся женщины.

Напомним, что в одиночной смешанной эстафете Украина заняла девятую позицию, а в классической смешанной замкнула ТОП-6.

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