Украина выступит в классических эстафетах Контиолахти, тренеры назвали составы команд

Сегодня, 1 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоятся классические эстафетные гонки.

Тренерский штаб мужской и женской сборных назвал имена спортсменов, которые выступят в этой дисциплине. Так, по версии Надежды Беловой, у парней будут бежать Богдан Цимбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзин. Николай Зоц для эстафеты выбрал Елену Городную, Кристину Дмитренко, Александру Меркушину и Юлию Джиму.

Первыми будут стартовать мужчины в 14:45 по Киеву, а в 18:25 в гонку отправятся женщины.