Тищенко прокомментировал впечатление от первой гонки нового сезона

Украинский биатлонист Артем Тищенко прокомментировал свое самочувствие в первой гонке нового сезона – одиночной смешанной эстафете Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"По трассе двигался стабильно, проигрывал на каждом круге. Сейчас нет такой резкости, надеюсь, что со стартами придет этот тонус. Потому что сейчас как на одной передаче бежишь и не можешь добавить. Доволен тем, что начался сезон и есть шансы себя показывать. Этим я доволен, а по форме – не скажу, что доволен. Но и настроение я не теряю, поэтому готовлюсь к следующим гонкам и верю, что покажу достойные результаты.

Полностью изменил подход к тренировкам, системе подготовки, все по-другому – много деталей, много нюансов. Над всем стараемся работать, верю, что команда сможет показать лучшие результаты, чем раньше. После последних двух лет эмоционально все были измождены, не в хорошем настроении. Но когда пришла Надежда Александровна, у всех появилась большая мотивация, что мы можем лучше, поэтому на этот сезон все настроены положительно с боевым настроением" – сказал Артем.