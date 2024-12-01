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Тищенко прокомментировал впечатление от первой гонки нового сезона
Очень низкий уровень
Фото: Артем Тищенко
Украинский биатлонист Артем Тищенко прокомментировал свое самочувствие в первой гонке нового сезона – одиночной смешанной эстафете Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"По трассе двигался стабильно, проигрывал на каждом круге. Сейчас нет такой резкости, надеюсь, что со стартами придет этот тонус. Потому что сейчас как на одной передаче бежишь и не можешь добавить. Доволен тем, что начался сезон и есть шансы себя показывать. Этим я доволен, а по форме – не скажу, что доволен. Но и настроение я не теряю, поэтому готовлюсь к следующим гонкам и верю, что покажу достойные результаты.
Полностью изменил подход к тренировкам, системе подготовки, все по-другому – много деталей, много нюансов. Над всем стараемся работать, верю, что команда сможет показать лучшие результаты, чем раньше. После последних двух лет эмоционально все были измождены, не в хорошем настроении. Но когда пришла Надежда Александровна, у всех появилась большая мотивация, что мы можем лучше, поэтому на этот сезон все настроены положительно с боевым настроением" – сказал Артем.
Напомним, что сегодня, 1 декабря, состоятся
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