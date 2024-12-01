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Дмитренко: Меня не хватило на последний круг

Биатлон
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Много проиграла

Дмитренко: Меня не хватило на последний круг

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала свое выступление в классической смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в финском Контиолахти. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Меня не хватило на последний круг, знала, что он будет тяжелым. Думаю, это все заметили, не только я, но старалась работать. По трассе я себя чувствовала хорошо, упиралась на втором круге. Возможно, в тех моментах можно было ехать в группе, а не со стороны. Можно сказать, напрасно потратила силы. Возможно, поэтому такой результат на последнем круге.

20% отдаю одному дополнительному патрону на лежке и последнему кругу. Они разделяют 20% недовольства, а на 80% – довольна" – сказала украинка.

Напомним, что ранее Тищенко прокомментировал впечатление от первой гонки сезона.

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