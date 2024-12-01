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Белова прокомментировала итоги смешанных эстафет в Контиолахти

Биатлон
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Мнение наставника команды

Белова прокомментировала итоги смешанных эстафет в Контиолахти

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала результаты первых гонок нового сезона – одиночной и классической смешанной эстафеты. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Очень довольна ребятами. Это первый старт, чуть-чуть неизвестность была, а что может быть. Я как тренер могла оценить, что они могут сражаться на дистанции и хорошо стрелять. В такую ​​погоду я довольна ребятами: стрельба была быстрая, уверенная, не передерживали.

Я люблю такие изменения погоды – пусть биатлонисты умеют проявлять характер. Нужно ли делать поправки или нет. Техника на дистанции тоже меняется, когда свежий снег появляется. Я рада, что они справляются.

Меня радует, что нет никакого провала – работа проделана, есть хороший эффект. Будем с каждым индивидуально говорить и разбирать" – сказала Белова.

Напомним, ранее Тищенко прокомментировал результаты смешанной эстафеты.

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