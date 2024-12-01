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Лесюк – в ТОП-15 гонки преследования на этапе Кубка IBU в Идре
Результаты персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 декабря, в рамках первого этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержал норвежец Исак Фрей, вторая позиция у его соотечественника Йохан-Олава Ботна, а ТОП-3 замкнул Мартин Улдаль (также из Норвегии).
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Тарас Лесюк, который с тремя промахами и медленным ходом по дистанции в итоге показал 12-й результат.
Кубок IBU. Преследование. Мужчины
1. Исаак Фрей (0+1+0+1)
2. Йохан-Олав Ботн (1+1+1+2)+30.6
3. Мартин Улдаль (0+0+2+1) +54.0
...
12. Тарас Лесюк (1+0+0+2) +3.56.3
25. Богдан Борковский (1+1+0+2) +6.23.2
LAP Денис Насико (0+1+3)
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