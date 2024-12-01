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Кубок мира 2024/2025. Украина – седьмая в мужской эстафетной гонке Контиолахти
Первая эстафета сезона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у мужчин.
Победу в забеге четыре по 7,5 километров одержали представители Франции, вторая позиция у биатлонистов из Норвегии, а ТОП-3 замкнули шведы.
Что касается украинцев, наша команда неплохо прошла гонку на огневых рубежах до последней стрельбы. Однако в самый ответственный момент Виталий Мандзин не сумел справиться с эмоциями и пошел на штрафной круг, сменив потенциальную пятую позицию на седьмую в финишной створке.
Кубок мира 2024/2025. Контиолахти
Эстафета, мужчины
1. Франция (0+2)
2. Норвегия (0+3) +25,8
3. Швеция (0+10)+1.37,8
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10. Украина (1+8) +3.24,7
Богдан Цымбал (0+1; 0+2) +52,9
Дмитрий Пидручный (0+0; 0+1) +1.04,7
Антон Дудченко (0+0; 0+1) +1.44,2
Виталий Мандзин (0+0; 1+3)
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