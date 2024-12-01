Кубок мира 2024/2025. Украина – седьмая в мужской эстафетной гонке Контиолахти

Сегодня, 1 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу в забеге четыре по 7,5 километров одержали представители Франции, вторая позиция у биатлонистов из Норвегии, а ТОП-3 замкнули шведы.

Что касается украинцев, наша команда неплохо прошла гонку на огневых рубежах до последней стрельбы. Однако в самый ответственный момент Виталий Мандзин не сумел справиться с эмоциями и пошел на штрафной круг, сменив потенциальную пятую позицию на седьмую в финишной створке.

Кубок мира 2024/2025. Контиолахти

Эстафета, м ужчины

1. Франция (0+2)

2. Норвегия (0+3) +25,8

3. Швеция (0+10)+1.37,8

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10. Украина (1+8) +3.24,7

Богдан Цымбал (0+1; 0+2) +52,9

Дмитрий Пидручный (0+0; 0+1) +1.04,7

Антон Дудченко (0+0; 0+1) +1.44,2

Виталий Мандзин (0+0; 1+3)