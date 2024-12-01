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Кубок мира 2024/2025. Украина финишировала одиннадцатой в женской эстафете Контиолахти
С первого этапа не пошло
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.
Победу в забеге четыре по 6 километров одержали представительницы Швеции, вторая позиция у биатлонисток из Франции, а ТОП-3 замкнули норвежки.
Что касается украинок, то дела у нашей команды пошли плохо с самого начала гонки. Елена Городная на стрельбе стоя настреляла сразу два круга штрафа и вопрос с борьбой за более или менее высокие позиции был снят. Остальные девушки хоть и были медленными ходом, но огневые рубежи прошли плюс минус не плохо.
Кубок мира 2024/2025. Контиолахти
Эстафета, женщины
1. Швеция (1+6)
2. Франция (1+9) +29,0
3. Норвегия (1+8) +36,2
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14. Украина (2+9) +4.06,9
Елена Городная (0+0; 2+3) +1.57,4
Кристина Дмитренко (0+1; 0+0) +2.17,2
Александра Меркушина (0+1; 0+2) +3.08,3
Юлия Джима (0+1; 0+1)
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