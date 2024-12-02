Пидручный прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке Контиолахти

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Поздравляю всех болельщиков с началом биатлонного сезона! Впечатления от старта хорошие, очень динамичная, быстрая гонка. На стрельбище были хорошие погодные условия, поэтому мы видим очень много нулей и мало запасных патронов было. Возле меня все время была большая группа спортсменов – было с кем бороться и держаться по дистанции. О самой трассе не могу сказать, что она хорошая: из-за погодных условий снег очень мокрый, тяжелая лыжня – это придает трудности в борьбе. Но в общем-то я доволен. Динамическая, хорошая гонка была" – сказал Дмитрий.