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Дудченко: Думаю, мы показываем сейчас хороший результат
Анализ гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился своими впечатлениями от эстафетной гонки первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
"Еще не видел анализа гонки, но по своему ощущению сегодня было лучше, чем вчера.
Сегодня у меня были очень классные лыжи, за что спасибо сервису. Что же касается трассы, то, учитывая погодные условия, она была в достаточно хорошем состоянии. Да, она грязная, но не разбивалась, не было сильной каши, поэтому, как для такой погоды, трасса была довольно хорошая.
Думаю, мы показываем сейчас неплохой результат, сражаемся за ТОП-5. Мне кажется, это круто – в мужской эстафете показывать такие результаты.
Когда я вышел на последний круг, впереди были австриец и финн, пытался сразу же догнать их, чтобы попытаться за ними посидеть. Понимал, что достаточно сильный ногами, мне удалось это сделать, и потом я пытался терпеть за финном. Последний отрезок он вышел вперед, но очень рад, что удалось удержаться за ним и передать Виталику в контакте эстафету" – сказал Антон.
Напомним, что ранее своими
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