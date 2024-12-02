  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дудченко: Думаю, мы показываем сейчас хороший результат
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дудченко: Думаю, мы показываем сейчас хороший результат

Биатлон
Обновлено

Анализ гонки

Дудченко: Думаю, мы показываем сейчас хороший результат

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился своими впечатлениями от эстафетной гонки первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Еще не видел анализа гонки, но по своему ощущению сегодня было лучше, чем вчера.

Сегодня у меня были очень классные лыжи, за что спасибо сервису. Что же касается трассы, то, учитывая погодные условия, она была в достаточно хорошем состоянии. Да, она грязная, но не разбивалась, не было сильной каши, поэтому, как для такой погоды, трасса была довольно хорошая.

Думаю, мы показываем сейчас неплохой результат, сражаемся за ТОП-5. Мне кажется, это круто – в мужской эстафете показывать такие результаты.

Когда я вышел на последний круг, впереди были австриец и финн, пытался сразу же догнать их, чтобы попытаться за ними посидеть. Понимал, что достаточно сильный ногами, мне удалось это сделать, и потом я пытался терпеть за финном. Последний отрезок он вышел вперед, но очень рад, что удалось удержаться за ним и передать Виталику в контакте эстафету" – сказал Антон.

Напомним, что ранее своими впечатлениями от эстафеты поделился Пидручный.

По теме
yellow-arrow
Симон прокомментировала провал на последних метрах женской эстафеты
yellow-arrow
Пидручный прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке Контиолахти
yellow-arrow
Кубок мира 2024/2025. Украина финишировала одиннадцатой в женской эстафете Контиолахти
Антон Дудченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости