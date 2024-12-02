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Симон прокомментировала провал на последних метрах женской эстафеты
Организм дал сбой
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Одна из лидеров женского биатлона, представительница Франции Жулия Симон, прокомментировала проблемы со здоровьем на последних метрах эстафеты в Контиолахти.
"Надеюсь, это только судорога. Мы подождем, пока это пройдет, и сделаем обследование. У меня уже есть небольшая слабость в этом месте из-за разрыва, который я получила в 2018 году.
Я почувствовала это на втором круге, но смогла адаптироваться на лыжах до последнего подъема. Он так крут и просит столько усилий, что я больше не могла держать вес на передней части стопы. Боль была слишком сильной" – сказала Симон.
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