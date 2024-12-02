  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Симон прокомментировала провал на последних метрах женской эстафеты
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симон прокомментировала провал на последних метрах женской эстафеты

Биатлон

Организм дал сбой

Симон прокомментировала провал на последних метрах женской эстафеты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Одна из лидеров женского биатлона, представительница Франции Жулия Симон, прокомментировала проблемы со здоровьем на последних метрах эстафеты в Контиолахти.

"Надеюсь, это только судорога. Мы подождем, пока это пройдет, и сделаем обследование. У меня уже есть небольшая слабость в этом месте из-за разрыва, который я получила в 2018 году.

Я почувствовала это на втором круге, но смогла адаптироваться на лыжах до последнего подъема. Он так крут и просит столько усилий, что я больше не могла держать вес на передней части стопы. Боль была слишком сильной" – сказала Симон.

Ранее Пидручный прокомментировал результаты мужской эстафеты.

По теме
yellow-arrow
Дудченко: Думаю, мы показываем сейчас хороший результат
yellow-arrow
Пидручный прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке Контиолахти
yellow-arrow
Кубок мира 2024/2025. Украина финишировала одиннадцатой в женской эстафете Контиолахти
Жулия Симон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
nordicmag.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости