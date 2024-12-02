Симон прокомментировала провал на последних метрах женской эстафеты

Одна из лидеров женского биатлона, представительница Франции Жулия Симон, прокомментировала проблемы со здоровьем на последних метрах эстафеты в Контиолахти.

"Надеюсь, это только судорога. Мы подождем, пока это пройдет, и сделаем обследование. У меня уже есть небольшая слабость в этом месте из-за разрыва, который я получила в 2018 году.

Я почувствовала это на втором круге, но смогла адаптироваться на лыжах до последнего подъема. Он так крут и просит столько усилий, что я больше не могла держать вес на передней части стопы. Боль была слишком сильной" – сказала Симон.