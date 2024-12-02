Зоц – об эстафете: Такой провал – это всегда неприятно, но это часть нашей биатлонной жизни

Главный тренер национальной сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал неудачную стрельбу Елены Городной на первом этапе эстафеты в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Не скажу, что это штатная обстановка. Такой провал – это всегда неприятно, но это часть нашей биатлонной жизни, нашей работы. Сейчас нужно через это пройти. Всё нормально.

Думаю, это немного отсутствие опыта. Елену, думаю, начало где-то зажимать: на дистанции обходили, поэтому за 300 метров до стрельбища она начала борьбу с биатлонистками других команд и подошла не в своем ритме, быстро и начала работать на высоком пульсе.

Это нормальная рабочая обстановка и молодые спортсменки учатся. Мы знали, на что идем — 19-20 лет. Это все опыт, а спортсмены — не машины, а живые люди, которым свойственно где-то ошибаться. На этом уровне они очень на нервах.

Не говорю, что два штрафа стрелять – это нормально. Но это часть нашей работы" – сказал Зоц.