Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зоц – об эстафете: Такой провал – это всегда неприятно, но это часть нашей биатлонной жизни
Поддержим нашу команду
Суспільне Спорт
Главный тренер национальной сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал неудачную стрельбу Елены Городной на первом этапе эстафеты в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Не скажу, что это штатная обстановка. Такой провал – это всегда неприятно, но это часть нашей биатлонной жизни, нашей работы. Сейчас нужно через это пройти. Всё нормально.
Думаю, это немного отсутствие опыта. Елену, думаю, начало где-то зажимать: на дистанции обходили, поэтому за 300 метров до стрельбища она начала борьбу с биатлонистками других команд и подошла не в своем ритме, быстро и начала работать на высоком пульсе.
Это нормальная рабочая обстановка и молодые спортсменки учатся. Мы знали, на что идем — 19-20 лет. Это все опыт, а спортсмены — не машины, а живые люди, которым свойственно где-то ошибаться. На этом уровне они очень на нервах.
Не говорю, что два штрафа стрелять – это нормально. Но это часть нашей работы" – сказал Зоц.
Напомним, что ранее Пидручный
Популярное сейчас
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- "Откровенно топит за судей и за одну команду". Капитан Черноморца напал на комментатора матча с Александрией
- Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть
- Бё-старший отреагировал на дисквалификацию россиянина Устюгова
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник