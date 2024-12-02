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Цимбал – о Кубке мира: Классно, словно вернулся домой
Желаем удачи
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Богдан Цимбал прокомментировал свое выступление в эстафете на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Классно, будто вернулся домой. Очень рад, что приехал и отобрался на Кубок мира. Рад, что поставили на эстафету, на первый этап давно не бежал его, на Кубке мира — это почти два года прошло. Было волнительно, но в целом все хорошо.
Даже не увидел, куда промахнулся. Быстро пытался его добить, чтобы не было вопросов и не трогать второй и третий. А на стойке хотел поскорее уйти, видел этот промах. Хотел быстро, но не довел - пришлось еще один, и там уже было 100-процентное попадание. сколько было сил на трассе, столько и отдал. Сейчас это максимум, который могу показать, но дальше будет лучше" – сказал Богдан.
Напомним, что ранее Пидручный
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