Цимбал – о Кубке мира: Классно, словно вернулся домой

Украинский биатлонист Богдан Цимбал прокомментировал свое выступление в эстафете на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Классно, будто вернулся домой. Очень рад, что приехал и отобрался на Кубок мира. Рад, что поставили на эстафету, на первый этап давно не бежал его, на Кубке мира — это почти два года прошло. Было волнительно, но в целом все хорошо.

Даже не увидел, куда промахнулся. Быстро пытался его добить, чтобы не было вопросов и не трогать второй и третий. А на стойке хотел поскорее уйти, видел этот промах. Хотел быстро, но не довел - пришлось еще один, и там уже было 100-процентное попадание. сколько было сил на трассе, столько и отдал. Сейчас это максимум, который могу показать, но дальше будет лучше" – сказал Богдан.