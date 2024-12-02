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Сборная Украины по биатлону назвала состав на короткую индивидуальную гонку
Первый личный старт сезона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по биатлону назвала состав на первый личный старт сезона - мужскую короткую индивидуальную гонку на Кубке мира в Контиолахти.
Из-за потери квоты, Украина в этой гонке может быть представлена лишь четырьмя биатлонистами из пяти, которые прибыли на соревнования.
Состав Украины на мужскую короткую индивидуальную гонку Кубка мира
Дмитрий Пидручный — первая стартовая группа
Антон Дудченко, Виталий Мандзин — вторая стартовая группа
Артем Тищенко — третья стартовая группа
Короткая индивидуальная гонка среди мужчин состоится во вторник, 3 декабря, в 17:20 по киевскому времени.
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