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Сборная Украины по биатлону назвала состав на короткую индивидуальную гонку

Биатлон

Первый личный старт сезона

Сборная Украины по биатлону назвала состав на короткую индивидуальную гонку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по биатлону назвала состав на первый личный старт сезона - мужскую короткую индивидуальную гонку на Кубке мира в Контиолахти.

Из-за потери квоты, Украина в этой гонке может быть представлена лишь четырьмя биатлонистами из пяти, которые прибыли на соревнования.

Состав Украины на мужскую короткую индивидуальную гонку Кубка мира

Дмитрий Пидручный — первая стартовая группа

Антон Дудченко, Виталий Мандзин — вторая стартовая группа

Артем Тищенко — третья стартовая группа

Короткая индивидуальная гонка среди мужчин состоится во вторник, 3 декабря, в 17:20 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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