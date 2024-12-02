Сборная Украины по биатлону назвала состав на короткую индивидуальную гонку

Сборная Украины по биатлону назвала состав на первый личный старт сезона - мужскую короткую индивидуальную гонку на Кубке мира в Контиолахти.

Из-за потери квоты, Украина в этой гонке может быть представлена лишь четырьмя биатлонистами из пяти, которые прибыли на соревнования.

Состав Украины на мужскую короткую индивидуальную гонку Кубка мира

Дмитрий Пидручный — первая стартовая группа

Антон Дудченко, Виталий Мандзин — вторая стартовая группа

Артем Тищенко — третья стартовая группа

Короткая индивидуальная гонка среди мужчин состоится во вторник, 3 декабря, в 17:20 по киевскому времени.