Тарас Лесюк может перейти в основную команду перед стартом сборной Украины в третьем этапе Кубка мира

Биатлонист Тарас Лесюк может войти в основную команду, накануне стартом сборной Украины в третьем этапе Кубка мира в Анси. Об этом сообщила старший тренер сборной Украины по биатлону Надежда Белова.

"У всех есть шансы стартовать на Кубках мира. [Лесюк] показал на первом Кубке IBU хорошие результаты. Сейчас из-за логистики мы не сможем посмотреть на него в Хохфильцене, потому что они едут из Швеции в Норвегию, а мы - в Австрию, поэтому не можем его перевезти автобусом", — пояснила тренер в комментарии для Суспільне Спорт.

"Когда они будут в Обертиллиахе, а мы будем ехать из Австрии во Францию, там уже... Посмотрим в Норвегии, как он будет стартовать, а ребята - (на Кубке мира) в Австрии. И тогда или останется эта группа, или же сделаем ротацию и кого-то заменим на того же Тараса, например", — добавила Белова.