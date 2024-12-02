  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Кристина Дмитренко: Не теряла мотивацию, старалась работать
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристина Дмитренко: Не теряла мотивацию, старалась работать

Биатлон

Биатлонистка подвела итоги эстафеты

Кристина Дмитренко: Не теряла мотивацию, старалась работать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Второй соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершился женской эстафетой. Кристина Дмитренко подвела итоги гонки.

"В таких моментах есть только одна тактика: бежать с первых метров, догонять как можно больше людей и не терять время. После меня еще два этапа. Хотелось, чтобы девушки работали с другими по трассе, чтобы им было легче.

Все же не теряла мотивацию, старалась работать. Бывает такое, что кто-то не справляется. Сегодня это один человек, а завтра можешь быть ты. Работаем дальше, чтобы была наработанность.

Не скажу, что расстроилась, потому что Елена — молодая спортсменка, набирается опыта. На ее месте может быть каждая. Мы прощаем такие ошибки — думаю, команда будет со мной согласна. Не держу на нее какой-то обиды. Тренеры будут знать, кого на будущее ставить на этапы, но она молодец, продержалась достойно два круга. А что случилось на стрельбе стоя — надо у нее спросить».

"Старалась быстро отстрелять. Не могу сказать, куда промахнулась, не дергала ничего. Такой промах, "некорректный». Я быстро добила и побежала дальше. Здесь нельзя по 40 секунд или минуте терять, еще и на рубеже. Поэтому нужно работать и рисковать».

Следующий женский старт в Контиолахти состоится в среду, 4 декабря.

По теме
yellow-arrow
Тарас Лесюк может перейти в основную команду перед стартом сборной Украины в третьем этапе Кубка мира
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала состав на короткую индивидуальную гонку
yellow-arrow
Цимбал – о Кубке мира: Классно, словно вернулся домой
Кристина Дмитренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости