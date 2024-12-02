Кристина Дмитренко: Не теряла мотивацию, старалась работать

Второй соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершился женской эстафетой. Кристина Дмитренко подвела итоги гонки.

"В таких моментах есть только одна тактика: бежать с первых метров, догонять как можно больше людей и не терять время. После меня еще два этапа. Хотелось, чтобы девушки работали с другими по трассе, чтобы им было легче.

Все же не теряла мотивацию, старалась работать. Бывает такое, что кто-то не справляется. Сегодня это один человек, а завтра можешь быть ты. Работаем дальше, чтобы была наработанность.

Не скажу, что расстроилась, потому что Елена — молодая спортсменка, набирается опыта. На ее месте может быть каждая. Мы прощаем такие ошибки — думаю, команда будет со мной согласна. Не держу на нее какой-то обиды. Тренеры будут знать, кого на будущее ставить на этапы, но она молодец, продержалась достойно два круга. А что случилось на стрельбе стоя — надо у нее спросить».

"Старалась быстро отстрелять. Не могу сказать, куда промахнулась, не дергала ничего. Такой промах, "некорректный». Я быстро добила и побежала дальше. Здесь нельзя по 40 секунд или минуте терять, еще и на рубеже. Поэтому нужно работать и рисковать».

Следующий женский старт в Контиолахти состоится в среду, 4 декабря.