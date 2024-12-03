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Украинская команда определилась с составом на женскую индивидуальную гонку в Контиолахти
Болеем за девушек
Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц назвал имена спортсменок, которые выступят в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).
Так, за высокие места будут бороться Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Анна Кривонос.
Напомним, что женская индивидуальная гонка состоится завтра, 4 декабря, в 17:20 по киевскому времени.
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