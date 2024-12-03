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Украинская команда определилась с составом на женскую индивидуальную гонку в Контиолахти

Биатлон
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Украинская команда определилась с составом на женскую индивидуальную гонку в Контиолахти

Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц назвал имена спортсменок, которые выступят в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

Так, за высокие места будут бороться Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Анна Кривонос.

Напомним, что женская индивидуальная гонка состоится завтра, 4 декабря, в 17:20 по киевскому времени.

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