Украинская команда определилась с составом на женскую индивидуальную гонку в Контиолахти

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц назвал имена спортсменок, которые выступят в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

Так, за высокие места будут бороться Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Анна Кривонос.

Напомним, что женская индивидуальная гонка состоится завтра, 4 декабря, в 17:20 по киевскому времени.