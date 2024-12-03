Виталий Мандзин остановился в шаге от медалей в короткой индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

На первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялся первый личный старт сезона - короткая индивидуальная гонка среди мужчин, где Украину представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин и Артем Тищенко.

Дмитрий Пидручный после финиша занял второе место, проиграв промежуточному лидеру 2 секунды, однако в итоге занял 10 место.

Дудченко показал великолепный результат на стартовой «лежке», однако промахнулся на первой «стойке» и занял 15 место.

Лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзин, который сумел войти в топ-4.

Последним среди украинцев начал забег Артем Тищенко. Первый промах биатлонист допустил на втором огневом рубеже. Несмотря на то, что два последних огневых рубежа украинец провел «чисто», Артем не смог войти в топ-40 - занял 48-е место.

Артем Тищенко завершил гонку с 48-м результатом.

Стоит отметить, что результат Мандзина стал лучшим в карьере в личных гонках на Кубке мира.

Кубок мира. Контиолахти. Короткая индивидуальная гонка - мужчины

1. Эндре Стрёмсгейм (Норвегия, 0+0+0+0+0) 38:08.08

2. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+1+0+0+0) +3.0

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+0) +24.02

4. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+0+0) +1:03.9

5. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0+1+0) +1:10.7

...

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:49.4

15. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0+0) +2:07.2

48. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+0+0) +4.10.7