  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный: Не думаю, что индивидуалки это мое, никогда не любил эту гонку
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный: Не думаю, что индивидуалки это мое, никогда не любил эту гонку

Биатлон

Украинец вошел в топ-10

Пидручный: Не думаю, что индивидуалки это мое, никогда не любил эту гонку

Новина українською

3 декабря состоялся первый личный старт сезона — короткая индивидуальная гонка среди мужчин. Дмитрий Пидручный показал лучший результат в карьере на уровне Кубка мира по биатлону — замкнул топ-10.

После выступления биатлонист подвел итоги соревнований.

"Не думаю, что индивидуалки это мое, никогда не любил эту гонку. Но последние несколько гонок начал на нее морально настраиваться и более-менее она у меня начала получаться. Старался сосредоточиться на стрельбе и от круга к кругу добавлять по скорости, потому что трасса довольно тяжелая, сильно заглянутая на лыжне. Даже было несколько падений на моих глазах. Старался наращивать скорость от круга к кругу, чтобы меня хватило на последний круг. А уже там старался показать максимум. Отыгрывал по бельгийцу [Тьерри Ланжеру] от отметки до отметки, но, к сожалению, не хватило двух секунд".

О промахе, который добавил ко времени спортсмена 45 секунд.

"Немножко недоработал, ушел в порыв ветра. Не отложил этот выстрел, а дожал, а ветер его унес. Очень "близкий" промах - то же было на "стойке" во время последнего выстрела, но тогда хватило концентрации отложить выстрел, а потом завести еще раз в мишень. Жаль, что не четыре "нуля" - было бы приятно", - сказал Пидручный.

"В целом хорошо бежалось, первая личная гонка в сезоне. Немножко трудно было разложить силы, но старался от круга к кругу добавлять. Посмотрим еще на анализ, как это происходило относительно лидеров гонки, быстро или нет. Но, думаю, с каждым кругом я добавлял и доволен тем, что смог дотерпеть и выложиться на полную", - добавил Дмитрий.

По теме
yellow-arrow
Виталий Мандзин: Мы работаем, чтобы быть на высоте всегда
yellow-arrow
Антон Дудченко: Я потерял на какие-то доли секунды концентрацию и промахнулся
yellow-arrow
Виталий Мандзин остановился в шаге от медалей в короткой индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону
Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости