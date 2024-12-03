Пидручный: Не думаю, что индивидуалки это мое, никогда не любил эту гонку

3 декабря состоялся первый личный старт сезона — короткая индивидуальная гонка среди мужчин. Дмитрий Пидручный показал лучший результат в карьере на уровне Кубка мира по биатлону — замкнул топ-10.

После выступления биатлонист подвел итоги соревнований.

"Не думаю, что индивидуалки это мое, никогда не любил эту гонку. Но последние несколько гонок начал на нее морально настраиваться и более-менее она у меня начала получаться. Старался сосредоточиться на стрельбе и от круга к кругу добавлять по скорости, потому что трасса довольно тяжелая, сильно заглянутая на лыжне. Даже было несколько падений на моих глазах. Старался наращивать скорость от круга к кругу, чтобы меня хватило на последний круг. А уже там старался показать максимум. Отыгрывал по бельгийцу [Тьерри Ланжеру] от отметки до отметки, но, к сожалению, не хватило двух секунд".

О промахе, который добавил ко времени спортсмена 45 секунд.

"Немножко недоработал, ушел в порыв ветра. Не отложил этот выстрел, а дожал, а ветер его унес. Очень "близкий" промах - то же было на "стойке" во время последнего выстрела, но тогда хватило концентрации отложить выстрел, а потом завести еще раз в мишень. Жаль, что не четыре "нуля" - было бы приятно", - сказал Пидручный.

"В целом хорошо бежалось, первая личная гонка в сезоне. Немножко трудно было разложить силы, но старался от круга к кругу добавлять. Посмотрим еще на анализ, как это происходило относительно лидеров гонки, быстро или нет. Но, думаю, с каждым кругом я добавлял и доволен тем, что смог дотерпеть и выложиться на полную", - добавил Дмитрий.