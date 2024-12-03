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Антон Дудченко: Я потерял на какие-то доли секунды концентрацию и промахнулся
Украинец показал один из лучших результатов в карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антон Дудченко прокомментировал свой первый индивидуальный старт на Кубке мира в сезоне 2024/25. В итоговом протоколе Дудченко вошел в топ-15, показав третий лучший результат карьеры на уровне Кубка мира.
"Возможно, немного разочаровался этим промахом, где-то на какую-то долю секунды потерял концентрацию и внимание. Но рад, что потом удалось собраться и отработать "на ноль". Считаю, что достаточно неплохая гонка, возможно немного не хватило на последний круг, но в целом я доволен".
"Не было ветра, я потерял на какие-то доли секунды концентрацию и промахнулся. Но не было, чтобы где-то поспешил — это была моя ошибка, где-то не сконцентрировался".
"Были некоторые моменты на трассе, когда был глянец. До обеда, когда шел свежий снег, оно, может, было не очень комфортно, но трасса была для всех одинаковой. Плюс она для всех групп равной получилась, потому что не разбивалась", — отметил Дудченко.
"Повлиял ли поздний номер? Не сказал бы, что был поздний, вторая группа — это 20 минут после первого участника. Считаю, что все было хорошо со стартовой группой".
Следующий мужской старт в Контиолахти состоится в пятницу, 6 декабря, когда биатлонисты проведут спринт на 10 км.
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