Виталий Мандзин: Мы работаем, чтобы быть на высоте всегда

21-летний украинский биатлонист Виталий Мандзин завершил короткую индивидуальную гонку Кубка мира на четвертом месте. Для него этот результат стал лучшим в карьере на таком уровне.

"Мне по финишу говорили, что я четвертый, но еще не осознал", — сказал Виталий после своего финиша.

"Трудно было пристреляться, был немножко разобран. Было тяжело сконцентрироваться на стрельбе, поэтому пристреливался до самого конца, чтобы убедиться, что я уверен в стрельбе", — пояснил Виталий.

"Очень надеюсь, что это только начало. Мы работаем, идем к этому, чтобы быть на высоте всегда. Очень рад, что смогу почувствовать новые эмоции после гонки. Как минимум, это мой первый ноль на четырех рубежах", - эмоционально рассказал украинец.

"Наверное с начала гонки я думал, когда меня обойдет Йоханнес. Когда я узнал, что он будет стартовать сразу после меня, то много разных планов составлял себе в голове: как действовать в этой гонке, когда его пропустить, или держаться его, какие мои действия будут. Но когда он меня обогнал, а он держит высокий темп на дистанции, то я понимал, что не стоит с ним тягаться. Поэтому я старался работать в своем темпе, как работаю на индивидуальных гонках - каждый круг аккуратно. По стрельбе - погодные условия непростые, старался работать аккуратно, отрабатывать каждый выстрел. Очень рад, что удалось показать такой результат", — добавил Мандзин.