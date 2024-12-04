  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Бё – о Мандзине: Теперь у Украины есть новая звезда биатлона
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Бё – о Мандзине: Теперь у Украины есть новая звезда биатлона

Биатлон
Обновлено

Об этом говорить рано

Йоханнес Бё – о Мандзине: Теперь у Украины есть новая звезда биатлона

instagram.com/ibu_biathlonworld

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал финиш украинца Виталия Мандзина в ТОП-5 короткой индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

"Я действительно поражен, потому что уровень гонки сегодня был очень высок, а он произвел 20 точных выстрелов в ветреных условиях здесь, в Финляндии, еще и показал быстрый лыжный ход.

Да, я горжусь им, и он тоже может гордиться собой. Надеюсь, Украина наблюдает за этим, и теперь у них новая звезда биатлона" – цитирует слова Йоханеса официальный сайт IBU.

Напомним, ранее Мандзин прокомментировал выступление в индивидуальной гонке.

По теме
yellow-arrow
Белова – о четвертом месте Мандзина: Супердень, очень довольна ребятами
yellow-arrow
Кубок IBU. Чалик – лучшая среди украинок в индивидуальной гонке в Гейло
yellow-arrow
Виталий Мандзин: Мы работаем, чтобы быть на высоте всегда
Йоханнес Бе Виталий Мандзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости