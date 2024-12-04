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Йоханнес Бё – о Мандзине: Теперь у Украины есть новая звезда биатлона
Об этом говорить рано
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал финиш украинца Виталия Мандзина в ТОП-5 короткой индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти
"Я действительно поражен, потому что уровень гонки сегодня был очень высок, а он произвел 20 точных выстрелов в ветреных условиях здесь, в Финляндии, еще и показал быстрый лыжный ход.
Да, я горжусь им, и он тоже может гордиться собой. Надеюсь, Украина наблюдает за этим, и теперь у них новая звезда биатлона" – цитирует слова Йоханеса официальный сайт IBU.
Напомним, ранее Мандзин
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