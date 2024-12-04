Йоханнес Бё – о Мандзине: Теперь у Украины есть новая звезда биатлона

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал финиш украинца Виталия Мандзина в ТОП-5 короткой индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

"Я действительно поражен, потому что уровень гонки сегодня был очень высок, а он произвел 20 точных выстрелов в ветреных условиях здесь, в Финляндии, еще и показал быстрый лыжный ход.

Да, я горжусь им, и он тоже может гордиться собой. Надеюсь, Украина наблюдает за этим, и теперь у них новая звезда биатлона" – цитирует слова Йоханеса официальный сайт IBU.