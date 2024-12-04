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Кубок IBU. Чалик – лучшая среди украинок в индивидуальной гонке в Гейло
Результаты женского забега
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 4 декабря, в норвежском Гейло в рамках второго этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась индивидуальная гонка у девушек.
Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержала представительница Франции Камила Бене, вторая позиция у местной Марит Ойгард, а ТОП-3 замкнула еще одна французская спортсменка Фанни Бертран.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Дарья Чалик, которая с тремя промахами в итоге финишировала на 31 месте.
Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Женщины
1. Камилла Бене (0+0+0+0)
2. Марит Ойгард (0+0+0+1) +42,2
3. Фанни Бертран (0+0+0+0) +55,9
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31. Дарья Чалик (0+3+0+0) +5:30,0
38. Надежда Белкина (0+2+2+0) +6:38,4
39. Ксения Приходько (0+1+1+0) +6:43,5
51. Лилия Стеблина (2+0+1+5) +8:56,7
69. Любовь Кипяченкова (2+3+0+3) +12:04,1
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