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Белова – о четвертом месте Мандзина: Супердень, очень довольна ребятами
Действительно хороший результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала выступление нашей команды в короткой индивидуальной гонке Контиолахти. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Супердень. Очень довольна ребятами, их работой на стрельбе, дистанции. Но все равно есть над чем работать.
На каждого может оказать негативное влияние такая ситуация (круг штрафа в эстафете - прим), но Виталий справился. Может, немного тренер помогла.
Виталий очень долго был на пристрелке? Когда я понимаю, что стрельба мне не нравится, требую, чтобы спортсмен еще раз стрелял. Иногда с деликатными словами, иногда – не очень. Оттуда и выходит "ноль". С Виталием говорила деликатно.
Идеальная стрельба (Дудченко – прим) – попадания были идеальны, не габариты. Очень жаль, на 5 часов промах – недалекий, к сожалению. Лежка и последняя стойка – идеальна" – сказала наставник команды.
Напомним, что ранее Йоханнес Бе
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