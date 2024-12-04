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Главный тренер сборной Украины проведет разговор с Тищенко
Следует понимать причины такого результата
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала выступление Артема Тищенко в короткой индивидуальной гонке Контиолахти. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"К сожалению. Я еще буду разговаривать с Артемом. Он говорил, что функционально чувствовал себя, и – видела по движениям, как в порядке, но какая-то такая затянутость в движениях. Еще будем иметь с ним разговор" – сказала наставник команды.
Напомним, ранее Белова
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