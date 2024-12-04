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Главный тренер сборной Украины проведет разговор с Тищенко

Биатлон

Следует понимать причины такого результата

Главный тренер сборной Украины проведет разговор с Тищенко

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала выступление Артема Тищенко в короткой индивидуальной гонке Контиолахти. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"К сожалению. Я еще буду разговаривать с Артемом. Он говорил, что функционально чувствовал себя, и – видела по движениям, как в порядке, но какая-то такая затянутость в движениях. Еще будем иметь с ним разговор" – сказала наставник команды.

Напомним, ранее Белова прокомментировала четвертое место Мандзина.

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Артем Тищенко
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