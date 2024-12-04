Три украинские биатлонистки финишировали в топ-40 короткой индивидуальной гонки Кубка мира

4 декабря состоялся первый личный старт сезона среди женщин - короткая индивидуальная гонка в рамках Кубка мира по биатлону.

В заявку вошли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос.

Анастасия Меркушина стартовала 15-й. На последних двух огневых рубежах биатлонистка заработала два 45-секундных штрафа, и в итоге заняла 80 позицию.

Джима на первых огневых рубежах допустила по две ошибки, а на последних сумела "чисто" отработать. В финальном протоколе она заняла 38 строчку.

Александра Меркушина заработала 45 секунд штрафа на "стойке", но все же с нулями отработала на последних двух огневых рубежах. В финишном протоколе Александра Меркушина показала топ-результат карьеры - 33-е место.

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Кристина Дмитренко сделала по одному промаху на лежках, а в итоге замкнула зачетную зону - 40-е место. Анна Кривонос заняла 48 строчку, из-за двух промахов на первой "стойке".

Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0+0) 35:52.3

2. Элла Халварссон (Швеция, 0+1+0+0+0) +12.3

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+1+1+1) +56.4

4. Наталья Сидорович (Польша, 0+0+0+0+0) +1:08.2

5. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+0+1) +1:09.6

...

33. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+0+0) +3:22.0

38. Юлия Джима (Украина, 1+1+0+0) +3:32.5

40. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+1+0) +3:35.0

48 Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+0) +3:36.5

80. Анастасия Меркушина (Украина, 3+0+1+1+1) +7:27.0