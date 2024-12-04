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Три украинские биатлонистки финишировали в топ-40 короткой индивидуальной гонки Кубка мира
Лучший результат показала Александра Меркушина
4 декабря состоялся первый личный старт сезона среди женщин - короткая индивидуальная гонка в рамках Кубка мира по биатлону.
В заявку вошли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос.
Анастасия Меркушина стартовала 15-й. На последних двух огневых рубежах биатлонистка заработала два 45-секундных штрафа, и в итоге заняла 80 позицию.
Джима на первых огневых рубежах допустила по две ошибки, а на последних сумела "чисто" отработать. В финальном протоколе она заняла 38 строчку.
Александра Меркушина заработала 45 секунд штрафа на "стойке", но все же с нулями отработала на последних двух огневых рубежах. В финишном протоколе Александра Меркушина показала топ-результат карьеры - 33-е место.
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Кристина Дмитренко сделала по одному промаху на лежках, а в итоге замкнула зачетную зону - 40-е место. Анна Кривонос заняла 48 строчку, из-за двух промахов на первой "стойке".
Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Женщины
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0+0) 35:52.3
2. Элла Халварссон (Швеция, 0+1+0+0+0) +12.3
3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+1+1+1) +56.4
4. Наталья Сидорович (Польша, 0+0+0+0+0) +1:08.2
5. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+0+1) +1:09.6
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33. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+0+0) +3:22.0
38. Юлия Джима (Украина, 1+1+0+0) +3:32.5
40. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+1+0) +3:35.0
48 Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+0) +3:36.5
80. Анастасия Меркушина (Украина, 3+0+1+1+1) +7:27.0
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