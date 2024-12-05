Зоц прокомментировал выступление украинских девушек в индивидуальной гонке Контиолахти

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал выступление своих подопечных в короткой индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"По результатам - места не те, что рассчитывал, но в таких гонках, особенно в начале сезона, и с такой стрельбой - могли рассчитывать на что-то только при чистой стрельбе. Или с одним штрафом, как Саша Меркушина, дальше нам было бороться трудно. Если говорить о состоянии команды — основная часть как и рассчитывали.

Позитив в гонке? В первую очередь, желание. Юля, Кристина выступили ниже своих возможностей, но очень перекрутили себя в плане, что нужно сделать результат и стрельнуть на "ноль". Приятно поразила Саша, что она справилась с нервами, а уровень ее знаем еще 19 лет. Ей нужно кататься не один год.

Анна Кривонос не разочаровала, но мы тоже видим, над чем нужно работать: финишный круг и многое в техническом и скоростном плане. Надо работать. В Кривонос все в порядке с физическими данными, и все она может. Но привыкла быть во втором эшелоне на Кубках IBU и не может поверить в себя, что она может.

По первым гонкам сезона нельзя делать какие-либо выводы. Так, Саша великий молодец, прежде всего, психологически справилась: четыре рубежа без какого-либо мандража. Но на старте сезона каждая гонка отличается: сначала одни лидеры, потом могут измениться.

В Гохфильцене будет виднее, кто на каком уровне. Саша — молодец, она на 100% справилась с стоящей перед ней задачей" – сказал тренер команды.