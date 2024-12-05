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Меркушина-младшая – об индивидуальной гонке Контиолахти: Мне понравилось

Биатлон
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Юная надежда в биатлоне

Меркушина-младшая – об индивидуальной гонке Контиолахти: Мне понравилось

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала свой результат в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

"Мне понравилось! Так можно бегать, когда ты бежишь, какая-нибудь тусовка вокруг. Впереди Вирер едет, она мне очень нравится. Еду за ней, смотрю на ее технику, как она передвигается. Прикольно, что могла немного подержаться, не отпускала ее на кругу, "побадалась" с девушками.

Вместе ехали, в компании всегда веселее. Мне понравилось... Я же приехала с юниорских соревнований, а они здесь такие звезды, даже немножко страшно обгонять, быть таким дерзким.

Но классно держать их темп, я могу за ними бежать, я от них не отстаю. Хотя в телевизоре все по-другому, думала, буду путаться на трассе. Чуть-чуть хочется быть быстрее" – сказала спортсменка.

Напомним, что ранее Зоц прокомментировал выступление украинских девушек в индивидуальной гонке Контиолахти.

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